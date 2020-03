Fosun e Gestifute oferecem milhares de equipamentos médicos ao Porto

Fundação chinesa ligada ao Wolverhamton e a empresa de Jorge Mendes aliados na luta contra a pandemia de Covid-19.

A luta contra a Covid-19 continua e a ajuda surge um pouco de todo o lado. A Fundação Fosun, de Xangai, cidade chinesa geminada com o Porto, acaba de fazer uma doação ao Município portuense, de 53 mil máscaras cirúrgicas, 5 mil testes e ainda de 200 óculos de proteção e 200 fatos de proteção. O extraordinário apoio conta com a participação da Gestifute, do Haitong Bank e da Haitong Securities. Os equipamentos chegarão ao Porto nos próximos dias.

Para ajudar a cidade-irmã a travar a luta contra a pandemia, o Município de Xangai, uma das maiores e mais desenvolvidas cidades da China, uniu esforços com grandes empresas e vai enviar um verdadeiro arsenal de equipamento de proteção para o Porto. As cerca de 50 mil máscaras serão entregues pela Câmara do Porto aos hospitais para proteção do pessoal médico. "Na qualidade de presidente da Câmara do Porto, e falando em nome dos nossos cidadãos que enfrentam uma crise sanitária sem precedentes, quero agradecer calorosamente o apoio e assistência com os suprimentos médicos que tão necessários são e que ajudarão a salvar vidas. É também um extraordinário gesto de valor simbólico que jamais esqueceremos", sublinhou Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto.

A Fosun, um grupo multinacional chinês na área da saúde, foi contactada pelo Departamento de Relações Exteriores da Câmara de Xangai e logo mostrou a sua disponibilidade para ajudar, através da Câmara do Porto para imediatamente entender as necessidades reais e formular um plano detalhado de doações. As relações próximas da Fosun Gestifute, que participa nesta doação, facilitaram em muita esta operação. "Estamos a passar por um momento muito complicado de saúde pública e todos somos poucos para ajudar neste combate. A Gestifute e eu próprio não podíamos deixar de participar nesta doação tão importante para a Cidade do Porto e é com orgulho e dever cívico que o fazemos. Não posso deixar de expressar o meu mais profundo agradecimento aos nossos parceiros da Fosun, designadamente ao Chairman Guo Guangchang", afirmou Jorge Mendes.

Na quarta-feira decorreu em Xangai uma cerimónia da doação, em que participaram Liu Guangyong, diretor geral adjunto do Departamento de Relações Exteriores de Xangai, Israel Saraiva, cônsul geral de Portugal em Xangai, Li Haifeng, vice-presidente sénior da Fosun International e presidente da Fundação Fosun, e Qu Qiuping, diretor geral Haitong Securities.

Recorde-se ainda que esta semana Jorge Mendes e Cristiano Ronaldo já tinham oferecido duas alas ao Hospital de Santa Maria,em Lisboa, e uma unidade de cuidados intensivos ao Hospital de Santo António, no Porto.

A Fundação Fosun está ligada ao Wolverhampton, da liga inglesa, por via do grupo empresarial chinês com o mesmo nome. Os Wolves, orientados por Nuno Espírito Santo, são considerados uma das equipas mais lusitanas da Europa, com oito jogadores portugueses: Rui Patrício, Bruno Jordão, Diogo Jota, João Moutinho, Rúben Neves, Rúben Vinagre, Pedro Neto e Podence.