Formato da Liga 3 já está definido: confira todos os detalhes

Nova prova contemplará duas subidas diretas à Liga SABSEG e um play-off com o antepenúltimo do segundo escalão. Quatro descem ao Campeonato de Portugal.

A Liga 3, nova prova organizada pela Federação Portuguesa de Futebol, arranca na época 2021/22 e o formato da competição vai ser o que passamos a explicar de seguida.

Numa primeira fase, as 24 equipas são divididas em duas séries - norte e sul - e jogam entre si num campeonato a duas voltas. No final, os quatro primeiros classificados apuram-se para a fase de apuramento de campeão, enquanto os oito últimos (do 5.º ao 12.º) vão disputar a fase de permanência/descida de divisão.

Mas comecemos pelos melhores classificados. Esta segunda etapa será dividida em duas séries: o 1.º e o 4.º da zona norte jogam com o 2.º e o 3.º da zona sul; e o 1.º e o 4.º da zona sul jogam com o 2.º e o 3.º da zona norte. Aqui, disputa-se um mini-campeonato a duas voltas e, no final, os dois vencedores de cada grupo sobem à Liga SABSEG. Os segundos classificados disputam um play-off e o vencedor mede forças com o antepenúltimo da Liga SABSEG, abrindo a possibilidade de haver três subidas e três descidas entre os dois escalões. Nesta fase, há ainda uma nota: os dois vencedores da série 1 e 2 sobem de divisão e também disputam uma final, a duas mãos, para decidir quem é o primeiro vencedor da Liga 3.

Feitas as contas às subidas, olhemos então para os mais aflitos. Nesta etapa, composta por 16 equipas, são feitos quatro grupos com quatro clubes - série 3 e série 4 referentes ao norte e série 5 e série 6 referentes ao sul. Aqui, mais uma vez, acontecerá um mini-campeonato a duas voltas e, no fim, os quatro últimos colocados descem ao Campeonato de Portugal. Todos os outros garantem a continuidade no terceiro escalão. Realce ainda para outro aspeto: no início da fase de permanência/descida, haverá uma bonificação de 1 a 8 pontos. Ou seja, o 5.º colocado da fase regular, entra na permanência/descida com oito pontos; o 6.º com sete pontos; o 5.º entra com seis pontos e assim sucessivamente.

A infografia que explica o formato da Liga 3: