Formação da UD Valonguense com novo relvado sintético em setembro

O Estádio do Calvário, em Valongo, terá relvado sintético até setembro, a tempo da formação da UD Valonguense iniciar a nova época de futebol, anunciou a câmara, que em março interditou o Estádio Municipal por falta de segurança.

Em março, o clube anunciou que devido ao abatimento de partes do relvado sintético no Estádio Municipal de Valongo, e consequente interdição, mais de 300 atletas de formação de futebol ficavam impossibilitados de treinar.

Em comunicado, a autarquia do distrito do Porto anunciou ter celebrado hoje com a União Desportiva (UD) Valonguense o Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo, no valor de 324 mil euros, para apoiar a colocação de um relvado sintético no Campo de Futebol do Calvário.

Desta forma, a autarquia liderada pelo socialista José Manuel Ribeiro correspondeu aos anseios dos dirigentes do clube, que desde a primeira hora apontaram como solução uma intervenção no Estádio do Calvário, evitando assim ter de treinar noutras freguesias do concelho.

Logo após a interdição do Estádio Municipal de Valongo, a autarquia disponibilizou uma solução provisória para as crianças da UD Valonguense, que passaram a treinar em relvados sintéticos situados na escola António Ferreira Gomes, em Ermesinde, que foram alugados para não comprometer a formação das camadas jovens na época desportiva que findou.

"Tal como nos comprometemos quando tomámos a decisão de interditar o estádio por motivos de segurança, encontramos rapidamente uma solução para manter os treinos das crianças em Valongo", salientou o presidente da autarquia, citado pelo comunicado.

A autarquia prevê que a colocação do relvado sintético esteja concluída entre o final de agosto e princípio de setembro.

Ainda em março, o município anunciou um investimento de 700 mil euros na reconstrução do campo sintético do Estádio Municipal prevendo que esteja pronto num ano.

Num esclarecimento então enviado às redações, a autarquia recordou que o Estádio Municipal de Valongo foi construído numa zona (Outrela) onde existiam minas de extração de ardósia e muitos poços de ventilação dessas minas.