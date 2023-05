"Football Talks" da FPF conquista medalha de bronze nos Eventex Awards

Evento promovido pela Federação Portuguesa de Futebol foi distinguido com a medalha de bronze em quatro categorias dos Eventex Awards de 2023: Set Design, Meeting Design, Summit e de Marketing, Communications & Strategy.

A conferência "Football Talks", promovida pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), foi distinguida esta terça-feira com a medalha de bronze em quatro categorias dos Eventex Awards de 2023.

O evento da FPF concorreu aos prémios de Set Design, Meeting Design e Summit, sendo ainda escolhido pelo público para o People's Choice Award na categoria de Marketing, Communications & Strategy Award, ficando em terceiro lugar em todas estas nomeações.

Nesta edição dos Eventex Awards, considerados como um dos prémios mais prestigiados da atualidade no setor dos eventos, o "Football Talks" concorreu com 761 candidaturas provenientes de 49 países. Este ano, o evento foi acolhido pela Cidade do Futebol, sendo organizado com a colaboração da agência GR8.