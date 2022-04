Football Leaks: inspetora Aida Freitas asssume que não ouviu nada no encontro da A5

Inspetora assinou relatório por confiar na versão de Hugo Monteiro.

Aida Freitas, inspetora da PJ, assumiu esta sexta-feira, na sessão número 47 do julgamento do caso Football Leaks, que não ouviu nada da conversa que Aníbal Pinto (que na altura era advogado de Rui Pinto) manteve com Pedro Henriques (advogado da Doyen) e com Nélio Lucas (funcionário da Doyen), num encontro ocorrido numa área de serviço da A5, alegadamente com o objetivo de ser negociada a verba que aquela empresa poderia pagar para que não fossem divulgados documentos da empresa que Rui Pinto poderia ter em sua posse.

"Eu nunca disse que ouvi a conversa. Eu não ouvi. Não ouvi a conversa, ponto", afirmou a inspetora, quando questionada a esse propósito por um dos juízes.

Nesse sentido, Aida Freitas assumiu que, mais tarde, assinou o relatório do encontro (RDE - Relato de Diligência Externa) por confiar na versão de Hugo Monteiro, também inspetor da PJ e que com ela esteve presente, à civil, no dito encontro.

"O meu colega disse que ouviu e eu acredito que ele ouviu. Se ele diz que ouviu, eu acredito", afirmou a inspetora, nesta sessão destinada à acareação entre os dois inspetores, que terão entrado em contradição em relação ao conteúdo e à forma do relatório sobre o encontro.

"Assinei sem ler convenientemente", reconheceu, acrescentando: "Passei os olhos, sou franca. Eu não disse que li de fio a pavio." E explicou, mais à frente: "O colega fez um ligeiro resumo e diz-me: 'Olha, isto foi o que resultou da operação.' E eu não ia duvidar do meu colega."

Hugo Monteiro, por sua vez, garantiu que continua "a manter" a versão que na altura defendeu.