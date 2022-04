Football Leaks: advogado de Rui Pinto não sabe o que este vai dizer em sua defesa

Teixeira da Mota admite que o depoimento pode demorar.

Advogado de Rui Pinto no julgamento do caso Football Leaks, Francisco Teixeira da Mota disse esta sexta-feira, à saída do tribunal, que ainda não sabe qual o teor do depoimento do seu constituinte.

"O meu constituinte está agora a analisar a documentação informática que existe, de prova contra ele. E ele procura, nessa prova, descobrir os elementos que são relevantes para a sua defesa. Como é natural, não posso adiantar o que ele vai dizer ou não, porque eu próprio não sei. São questões que ele está a investigar", afirmou Teixeira da Mota, à porta do Tribunal Central Criminal de Lisboa, no Campus de Justiça.

"O meu cliente está preparado para falar já há bastante tempo. A questão que se põe é que falta a análise de alguma informação informática, que se está a efetuar na Judiciária, e que está algo atrasada. Isso poderá retardar a produção das declarações, em determinados aspetos que ele está agora a esclarecer", acrescentou o advogado.

Teixeira da Mota realçou depois o bom trabalho da Polícia Judiciária nesta questão: "Não estou a censurar nada a PJ neste caso. São questões técnicas, informáticas, complexas e a PJ tem colaborado, ao longo deste tempo, no andamento do processo. Não vejo censura nenhuma a fazer à PJ, de forma nenhuma."

Antes, durante a sessão, Teixeira da Mota dera a entender que Rui Pinto pode não conseguir falar a 13 de maio, como estava previsto.

"Regista-se um atraso muito grande na PJ, na capacidade de indexação. Temo que o período previsto não se vá cumprir. Não é por falta de vontade do arguido, mas por dificuldades técnicas que se têm verificado até agora e entendo que seria bom o tribunal inquirir diretamente junto da PJ relativamente a como está essa análise", afirmou o mandatário do principal arguido deste caso.

Ato contínuo, a presidente do coletivo de juízes, Margarida Alves, determinou "que seja oficiada a PJ no sentido de ser dada informação para quando se prevê a conclusão da consulta do referido dispositivo informático".