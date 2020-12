Fontelas Gomes revela "92% de acerto" do VAR, mas vinca: "Temos de fazer mais e melhor"

Presidente do Conselho de Arbitragem fez uma avaliação à ação do videoárbitro no futebol profissional português.

José Fontelas Gomes, presidente do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), foi um dos oradores do webinar "VAR Future Challenges", promovido pelo Sporting e realizado esta segunda-feira.

Num momento de avaliação ao sistema de videoárbitro no futebol português, o líder da arbitragem sublinhou a percentagem de acerto nas decisões na presente temporada, mas também traçou os desafios que vão surgir, de forma a que seja possível "fazer mais e melhor" com a ferramenta no futuro.

"Queremos dar mais aulas de treino aos árbitros e dar esclarecimentos a clubes, treinadores e jogadores sobre a forma como trabalhamos no VAR. (...) A comunicação é um grande desafio para todos. Inicialmente, começámos com uma conta no Twitter, há três anos, foi a primeira coisa que tentámos dar aos adeptos e à comunidade. Depois, começámos a dar sessões de treino a jornalistas, no match center, outra coisa que tentámos fazer para explicar e clarificar as decisões. Disponibilizámos, em alguns casos, áudios que fizemos a jornalistas e comentadores, e mostrar a todos os clubes, jogadores e agentes o que habitualmente fazemos", começou por referir Fontelas Gomes, que fala numa percentagem de acerto de 92% das decisões do VAR na atual época e explica ainda que a introdução das linhas de fora de jogo "aumentou o tempo médio de uma tomada de decisão". A terminar, uma mensagem para o futuro:

"Temos de fazer mais e melhor", rematou.