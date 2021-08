Fim das "unhas dos pés ou narizes" fora de jogo agrada a treinadores e ex-árbitros portugueses

Ingleses seguiram o exemplo dos Países Baixos e introduziram alterações nas tecnologias de auxílio à arbitragem, procurando beneficiar quem ataca. Não querem foras de jogo por poucos centímetros nem penáltis forçados. Todos concordam que o VAR é uma ferramenta preciosa, mas que precisa de ajustes.

Lembra-se do golo anulado, na época passada, a Pedro Gonçalves, por um fora de jogo de dois centímetros? E do festejo de Marega, diante do Rio Ave, há duas temporadas, que seria invalidado por três centímetros? Pois bem, os foras de jogo porque "alguém não cortou as unhas dos pés", como comentou Carlos Carvalhal, em janeiro de 2020, quando ainda era treinador do Rio Ave e acabara de perder ante o Marítimo (1-0), terminaram em Inglaterra.

No início do mês, a Premier League, seguindo o exemplo dos Países Baixos, que já na época passada aplicava uma margem máxima de 10 centímetros, anunciou alterações no videoárbitro, para erradicar "os foras de jogo milimétricos" e os "penáltis forçados".