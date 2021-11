FIFPro apela ao combate aos abusos sexuais com relatório "Fim ao silêncio"

O documento inclui recomendações para o tratamento de situações de abusos sexuais no futebol

A Federação Internacional de Futebolistas Profissionais (FIFPro) reforçou hoje o empenho no combate aos abusos sexuais no futebol, com a publicação do relatório "No More Silence" (Fim ao silêncio), no sítio oficial na Internet.

O documento inclui recomendações para o tratamento de situações de abusos sexuais no futebol, que, no entender da FIFPro, se tratam com demasiada indulgência, e apela a que as "denúncias de comportamento abusivo sejam divulgadas publicamente".

Para o secretário-geral da FIFPro, o holandês Jonas Baer-Hoffmann, este relatório é a mensagem do sindicato de jogadores e denunciantes, de que o sindicato "apoia há anos a luta contra a discriminação sistémica, o assédio e os abusos no futebol".

"Agora, está mais claro do que nunca, à medida que a onda de denúncias de abuso sexual continua a atingir o futebol e as organizações. Embora não seja exaustiva, é uma visão completa do que nós e os jogadores que representamos temos vivido, o que vemos que deve ser e o compromisso de continuar a fazê-lo", disse.

O relatório parte do facto de que "o futebol tem um problema generalizado" e analisa as condições que permitem a continuação de comportamentos sexuais inadequados, assédio e abusos, que em muitos casos são produzidos pelo poder atribuído a quem pode frustrar os sonhos dos jovens.

O sindicato lembrou que em abril organizou um seminário com mais de 40 associações de jogadores sobre como ajudar aqueles que denunciam abusos sexuais, liderado por Kat Craig, assessora da FIFPro, que já atendeu centenas de atletas de diversas modalidades.