Fernando Santos emocionado no funeral de Vítor Oliveira: "Nunca conseguimos ser adversários"

Entre outras afirmações emotivas, o selecionador nacional disse, por exemplo, como gostava que o amigo Vítor fosse recordado: "Como homem, como homem de família", afirmou.

Fernando Santos estava naturalmente emocionado no funeral de Vítor Oliveira, o carismático treinador que faleceu no último sábado na sequência de uma indisposição quando caminhava perto de casa, na zona de Matosinhos. O selecionador nacional perdeu um amigo, "um companheiro para a vida" e, entre lágrimas, formulou um desejo: "Um dia vamos encontrar-nos lá em cima".

"Perder um companheiro é muito difícil",começou por dizer Fernando Santos antes das cerimónias fúnebres, no tanatório e no cemitério de Matosinhos. "Obviamente que a morte de alguém é sempre algo que nos toca, mas neste caso muito particular perder um companheiro de muitos anos, uma caminhada longa, é algo muito difícil. Já passaram alguns dias, mas é muito difícil quando se fala de alguém tão bom como ele, como pessoa, como treinador, como tudo, e de alguém com quem estamos habituados a estarmos juntos sistematicamente, a falar de muita coisa da vida, é sempre uma perda que marca muito", acrescentou.

O selecionador nacional não hesitou quando lhe perguntaram como gostaria que Vítor Oliveira fosse recordado. "Como homem, como homem de família, com paixão pela terra, era um bairrista por excelência. Tinha um orgulho enorme na família dele, no pai, na mãe, era sempre algo que trazia à conversa e gostava muito dos amigos. Era uma pessoa muito frontal, muito séria, de conversa simples, muito prático. O Vítor tinha essa característica muito especial, que era isto: as nossas equipas foram muitas vezes adversárias e nós nunca conseguimos ser adversários. Essa era a principal característica do Vítor. Ficámos companheiros para a vida e um dia vamos encontrar-nos lá em cima", finalizou, emocionado.