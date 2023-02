Fernando Gomes, presidente da FPF: "O talento jovem está cá, em Portugal"

Declarações à margem da cerimónia de entrega das placas e dos diplomas às entidades formadoras da Associação de Futebol do Porto, que se realizou este sábado, no Teatro Rivoli.

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol:

A importância das associações e dos clubes investirem nos escalões de formação: "Nós estabelecemos esta ferramenta como uma das prioridades, não só para alargar a base de jogadores, mas também para elevar a qualidade da formação. Este processo de certificação, que iniciámos em 2014, é fundamental para nós em termos de acreditar as entidades formadoras. Analisando os processos, as metodologias, as condições infraestruturais e outras técnicas que os clubes dispõem, o objetivo é validar e dar um selo de garantia àquilo que têm vindo a fazer. Por isso, temos investido fortemente neste processo. Neste momento, mais de 90% dos clubes vieram à plataforma porque querem ser avaliados relativamente aos seus processos e aos seus métodos. Portanto, creio que é um fator de extrema importância no sentido de elevar a própria formação e, com isso, tornarmos os nossos jogadores mais capazes e com outra capacidade de responderem aos desafios que, eventualmente, possam vir a ter."

Sobre se Portugal é atrativo para o talento jovem: "O talento jovem está cá, em Portugal. Ao alargarmos esta base e ao criarmos estes centros de formação, o que nós queremos é encontrar mais talento que existe cá. Estes processos de certificação, juntamente com aquilo que nós definimos no plano estratégico de levar o futebol e o futsal às escolas, têm exatamente esse objetivo: tentar encontrar, onde quer que ele esteja, o talento que existe em Portugal".

José Manuel Neves, presidente da Associação de Futebol do Porto:

O crescimento do número de entidades formadoras certificadas na Associação de Futebol do Porto nas últimas épocas: "Os nossos clubes procuram mais qualidade e mais e melhores instalações desportivas. Tenho dito, recorrentemente, que o futebol, o futsal e o futebol de praia, em Portugal, nas suas diversas modalidades, têm dimensão europeia e mundial. As associações de futebol e os nossos clubes são a base desta pirâmide. Sem qualidade, seria impossível alimentar as Seleções Nacionais."

Sobre o facto de João Paulo Correia, Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, ter dito que a estratégia "Portugal 2030" poderá incluir projetos desportivos, infraestruturas desportivas: "É uma boa notícia, esperemos que seja devidamente regulamentada para depois os nossos clubes e nós mesmos, Associação de Futebol do Porto, podermos candidatar-nos a esses fundos comunitários que bem precisamos."

Catarina Araújo, vereadora do Pelouro da Juventude e Desporto da Câmara Municipal do Porto:

A evolução das entidades formadoras ao longo das últimas temporadas no futebol português e, em particular, na Associação de Futebol do Porto: "Vejo com muito bons olhos e com muito ânimo. Hoje fizemos a entrega dos diplomas de certificação a 154 entidades do distrito, um número muito significativo. Isto é muito importante, porque é sinal de melhor organização e, sobretudo, melhor formação. É um investimento nos clubes e nos atletas e, no caso particular do concelho do Porto, também estou muito satisfeita com os resultados, que melhoram, significativamente, de época para época."