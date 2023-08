Fernando Gomes esteve em Leiria para inaugurar museu

"Para além do museu, foi ainda assinalada a abertura de outras infraestruturas no estádio, entre as quais um estúdio de televisão", informou a FPF, no seu site oficial

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, esteve em Leiria a inaugurar um museu da União, que assinala vários momentos da história do clube.

"Para além do museu, foi ainda assinalada a abertura de outras infraestruturas no estádio, entre as quais um estúdio de televisão", informou a FPF, no seu site oficial.

Recorde-se que a atual temporada marca o regresso da União de Leiria aos campeonatos profissionais.