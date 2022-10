Fernando Gomes e o caso dos emails: "Apresentei queixa quando a mensagem foi divulgada"

Presidente da Federação Portuguesa de Futebol foi ouvido na manhã desta sexta-feira no âmbito do julgamento do "caso dos emails", que decorre no Juízo Central Criminal de Lisboa.

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, que teve mensagens divulgadas no Porto Canal, foi ouvido na manhã desta sexta-feira no âmbito do julgamento do "caso dos emails", que decorre no Juízo Central Criminal de Lisboa.

"Quando saí da Liga, pedi para passarem os contactos e os dados para outro telemóvel. O aparelho deveria ter sido destruído, mas não sei como tiveram acesso à informação, que é de 2011. Tomei conhecimento das mensagens em 2013, que eram para o Tiago Rendeiro, que na altura trabalhava para a Liga. Apresentei queixa quando a mensagem foi divulgada. Fiz queixa porque era uma mensagem pessoal e foi divulgada na comunicação social. Queria saber quem tinha tido acesso à informação. Pelo arquivamento do processo suponho que não encontraram as pessoas que colocaram a mensagem cá fora", começou por dizer.

Fernando Gomes afirmou ainda ter existido "algum show off na divulgação da mensagem" e desvalorizou a alegada preocupação por parte do Benfica de que a Federação Portuguesa de Futebol estivesse a ser dominada pelo FC Porto:

"Dois anos depois dessa mensagem, tive o apoio de todos os clubes na minha reeleição como presidente da Federação, incluindo o Benfica."

De recordar que Francisco J. Marques revelou a alegada partilha de mensagens de telemóvel do atual presidente da FPF, na altura em que presidiu à Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), entre o diretor de conteúdos da BTV, Pedro Guerra, e o ex-presidente da Assembleia Geral da LPFP Carlos Deus Pereira.