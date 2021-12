Fernando Gomes: "Após o trajeto na Federação, a minha relação com o futebol terá terminado"

Presidente da Federação Portuguesa de Futebol colocou de parte, no programa "Primeira Pessoa" (RTP), concorrer à presidência do FC Porto ou até da UEFA e assumiu que ambiciona ver Portugal vencer um Mundial

Sonho com a conquista do Campeonato do Mundo: "O sonho comanda a vida. Se não sonharmos que somos capazes [de vencer o Mundial], não estamos aqui a fazer nada. Temos claramente o sonho de, um dia, sermos campeões do Mundo."

Estabilidade na Federação Portuguesa de Futebol: "Há uma grande estabilidade nos quadros técnicos da Federação. Na área da formação masculina e feminina, praticamente mantêm-se as mesmas equipas ao longo destes anos. Nem tudo está bem quando ganhamos, nem tudo está mal quando perdemos. É preciso dar garantia e condições de estabilidade para desenvolver o trabalho."

Eventual candidatura a presidente do FC Porto: "Em tudo na vida há um tempo para as coisas acontecerem. Depois deste trajeto na Federação Portuguesa de Futebol, tendo contribuído de forma tão sistemática para o engrandecimento do futebol como uma atividade, acho que o tempo da minha relação com o futebol terá terminado [após sair da FPF]."

Sobre possível candidatura a dirigente máximo da UEFA: "O [Aleksander] Ceferin perguntou-me, porque ouviu uns rumores, se seria candidato à presidência da UEFA, mas disse-lhe que esses rumores não tinham nenhum sentido. O que te posso dizer é que tens o meu voto se fores candidato. Sendo já membro do comité executivo, tomei uma decisão em prol da salvaguarda do interesse da Federação e do país."

Saída do FC Porto: "O Pinto da Costa sabe as razões da minha saída. Temos momentos em que nos podemos afastar, mas temos de ser inteligentes o suficiente para respeitar os outros em diferentes funções. É sabido que fui para presidente da Liga sem o apoio do FC Porto. Até houve um movimento para que não fosse eleito. Como presidente, teria que respeitar todos os clubes da mesma forma, independentemente de me terem apoiado na eleição. Da mesma forma como aquando da minha eleição para a FPF. Houve associações distritais que não votaram na minha candidatura. Depois, as associações manifestaram satisfação por verem que eu estava a cumprir com a minha promessa eleitoral."