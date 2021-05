Federações de futebol e andebol assinam acordo de cooperação: eventos conjuntos em equação

Fernando Gomes e Miguel Laranjeiro assinalaram a "união de esforços" dos dois organismos.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Federação de Andebol de Portugal (FAP) estabeleceram esta sexta-feira um acordo de cooperação com vista à colaboração conjunta nas áreas da formação, alto rendimento, seleções nacionais e produção de eventos e conteúdos.

"O protocolo visa, entre outros objetivos, melhorar o potencial e a qualidade do andebol e do futebol em Portugal por via da implementação de atividades em conjunto, assim como articular programas e medidas cooperativas na formação de agentes desportivos, alto rendimento e seleções nacionais", pode ler-se na nota emitida nos sites dos dois organismos, estando em equação a organização de eventos em conjunto, tendo como referência "os momentos altos de competições desportivas em pavilhão e praia nomeadamente a Taça de Portugal, Supertaça e Taça da Liga."

"Este protocolo trata-se de mais um instrumento que permite reforçar os laços de cooperação que a FPF mantém com outras federações, neste caso com a Federação de Andebol de Portugal. Temos muitos interesses e preocupações em comum e o último ano, durante o qual partilhámos angústias e dificuldades, mas também propostas e soluções, aproximou-nos mais e reforçou esse espírito de colaboração. Há muitos projetos que podemos alavancar juntos nas áreas da formação, do desenvolvimento das seleções nacionais - onde ambas as federações têm tido resultados muito positivos - ou mesmo no aumento do número de praticantes federados, na organização de eventos ou produção de conteúdos comuns. Por outro lado, inspira-nos a mesma vontade de contribuir para o desenvolvimento do desporto feminino, sendo que a sua promoção através, por exemplo, do Canal 11, é indiscutivelmente uma forma de potenciar a igualdade do género", assinalou Fernando Gomes, líder da FPF. Miguel Laranjeiro, presidente da FAP, também saudou a parceria entre as duas instituições.

"A cooperação entre as Federações de Andebol e de Futebol têm vindo a existir mas todos estes meses de pandemia vieram reforçar a necessidade deste trabalho, para atingirmos objetivos comuns. As áreas da formação, da realização de eventos conjuntos ou a transmissão no Canal 11 de jogos de andebol, como foi já o caso da Seleção Feminina, são exemplos dessa cooperação. Neste tempo de muitas incertezas, temos de ser criativos, atentos à realidade e capazes de partilhar um caminho de sucesso nas nossas modalidades", rematou o dirigente máximo do andebol português.