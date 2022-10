Federação "vê com agrado" o projeto-lei sobre seguros: "Solução justa e equilibrada"

Partido Socialista apresentou esta terça-feira, na AR, uma proposta para alterar o regime de Seguros de Acidentes de Trabalho no Desporto

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) congratulou-se com a proposta de projeto-lei do Partido Socialista que visa a alteração do quadro legal do regime de Seguros de Acidentes de Trabalho no Desporto, apresentada esta terça-feira à Assembleia da República.

"A Federação Portuguesa de Futebol trabalha com todos os seus parceiros na procura de soluções para as questões relevantes e estruturais do futebol português. O tema dos seguros dos acidentes de trabalho dos praticantes profissionais tem merecido, ao longo dos anos, dedicada atenção e cuidada discussão, envolvendo especialmente o Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol e os clubes, para além das outras partes interessadas e do governo. Tratando-se de uma matéria sensível e com enorme impacto nos jogadores e nos clubes, a FPF vê com particular agrado o projeto de lei apresentado hoje pelo Partido Socialista na Assembleia da República. A proposta resulta de um esforço conjunto de várias entidades e assume-se como uma solução justa e equilibrada", afirmou a FPF em comunicado.

A Federação realçou ainda os contributos "do Sindicato dos Jogadores, dos clubes, dos secretários de estado da Juventude e do Desporto do atual e anterior governos, bem como dos diversos grupos com assento parlamentar e da Associação Portuguesa de Seguradores".

Refira-se que a alteração legislativa permitirá um ajustamento, por temporada, de cerca de 40% no valor pago pelas Sociedades Desportivas, permitindo uma poupança superior a nove milhões de euros.