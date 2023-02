FC Porto-Rio Ave com equipa de arbitragem nomeada. Confira o que se sabe da 21ª jornada

O CA divulgou as equipas de arbitragem para os quatro jogos iniciais da 21ª jornada da Liga Bwin, que começa na sexta-feira com o Gil Vicente-Vizela

Vítor Ferreira, da AF Braga, é o árbitro indigitado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para o jogo entre o FC Porto e o Rio Ave, agendado para sábado, às 20h30.

O CA divulgou as equipas de arbitragem para os quatro jogos iniciais da 21ª jornada da Liga Bwin, que começa na sexta-feira com o Gil Vicente-Vizela (Ricardo Baixinho) e prossegue no sábado com o Portimonense-Marítimo (Luís Godinho) e o Estoril-Paços de Ferreira (Nuno Almeida). As restantes nomeações serão conhecidas amanhã.

Conheça a lista:

Gil Vicente-Vizela

Árbitro: Ricardo Baixinho

Assistentes: José Luzia e Álvaro Mesquita

4.º árbitro: Pedro Ramalho

VAR: Manuel Oliveira

AVAR: Hugo Santos

Portimonense-Marítimo

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Rui Teixeira e Pedro Mota

4.º árbitro: Rui Soares

VAR: Hugo Miguel

AVAR: Iancu Vasilica

Estoril-Paços de Ferreira

Árbitro: Nuno Almeida

Assistentes: André Campos e Hugo Ribeiro

4.º árbitro: Sérgio C. Jesus

VAR: João Pinheiro

AVAR: Nuno Eiras

FC Porto-Rio Ave

Árbitro: Vítor Ferreira

Assistentes: Nuno Manso e Nelson Cunha

4.º árbitro: João Pinho

VAR: Luís Ferreira

AVAR: José Bessa