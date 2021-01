FC Porto-Benfica para os apostadores: dragões favoritos, Sérgio Oliveira apontado ao golo

O clássico entre o FC Porto e o Benfica faz movimentar muitas apostas e a maioria aponta para uma vitória dos dragões. O médio Sérgio Oliveira é o jogador com mais hipótese de fazer golo, na opinião dos apostadores.

Na noite desta sexta-feira rola a bola no Estádio do Dragão, num clássico entre o FC Porto e o Benfica que pode ser muito importante para as contas do título. Fora das quatro linhas, o jogo também cria movimento nas casas de apostas.

Os apostadores da Betano.pt acreditam que a vitória vai sorrir aos dragões - dois em cada três - e apenas 14% apostam no triunfo das águias. 66% das apostas dizem que serão marcados, pelo menos, três golos e 93% das pessoas acreditam que ambas as formações vão fazer o gosto ao pé. Apenas um em cada 10, pensam que o duelo vai terminar com um nulo.

No que diz respeito aos marcadores, Sérgio Oliveira surge na frente da corrida, seguido por Pizzi.