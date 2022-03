"Fazem do futebol uma arena onde tudo é permitido: cânticos, ofensas, atos de racismo..."

O treinador Abel Xavier participou esta quinta-feira num webinar organizado pela Liga Portugal

A Liga Portugal e a Fundação do Futebol, em parceria com o SJPF, APAF e ANTF, convidaram o treinador Abel Xavier, Embaixador do Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol para um fórum no qual se debateu a importância e o papel do futebol na luta pela igualdade.

Durante o webinar, que marca o início da campanha "Racismo Não", que vai decorrer durante toda a 27ª jornada da Liga Bwin e Liga SABSEG, a discriminação no futebol, as experiências noutros países, o conflito na Ucrânia e a experiência pessoal dos intervenientes estiveram em cima da mesa.

Sobre racismo: "Este continua a ser um tema muito sensível. Todos temos a nossa história e a minha começou em 1975 quando cheguei com familiares a Portugal. Em condições difíceis, sim. Continuo grato a Portugal que me deu oportunidade de construir uma nova vida. Tive igualdade de oportunidades e, quando olho para trás, claro que tenho de referir que a minha infância foi passada em bairros clandestinos - só quem lá vive, ou viveu, sabe do que falo. Foi através do futebol que me foi dada a oportunidade de disciplinar a minha vida e de ter um percurso diferente como pessoa e atleta. O futebol projetou-me para outras realidades, culturas, realidades e religiões. Na Turquia converti-me ao islamismo, mas recordo que nasci no norte de Moçambique que tem 27 milhões de habitantes, muitos deles muçulmanos. Tenho família muçulmana, mas também católica e cristã. Não vejo que tenha alterado a minha essência ou forma de estar na vida. Racismo, discriminação... são problema da sociedade. O futebol tem impacto fortíssimo a esbater as diferenças que, para mim, não existem. Racismo? Nem se coloca - para mim só existe a raça humana!"

Solução para o racismo: "No meu ponto de vista a sociedade é um conjunto de relações estabelecidas entre pessoas, apesar da atividade profissional de cada um. Quando falamos de futebol, não podemos esquecer o quanto contribuiu com alterações estruturantes como a Lei Bosman e a permissão de entradas de jogadores em alguns países que passaram a ser inclusivos. Eu joguei em dois clubes rivais em Inglaterra -com apenas 11 km de distância - Everton e Liverpool, cuja rivalidade era cultural. O futebol superou as guerras territoriais. Hoje são estruturas próximas que competem apenas no que interessa. Fui um dos primeiros negros a jogar no Liverpool há 20 anos. O futebol conseguiu pacificar e unificar os cidadãos do mundo, reconhecendo-lhes direito de igualdade. Cabe-nos a nós, como agentes positivos da indústria do futebol, ajudar a minimizar tudo isto e fazer com que todos sejamos educados positivamente para estancar comportamentos dissonantes. A solução passa por todos nós. Todos temos a responsabilidade de identificar pessoas que nos estádios assumem atos ou comportamentos impróprios. Todos fazemos parte deste processo. O caminho a percorrer é longo e o objetivo é conseguirmos uma sociedade igualitária. O Futebol tem sido exemplo de integração, até na formação que deve formar homens antes de atletas, passando-lhes valores de aceitação e respeito mútuo."

Futebol é descarga de frustrações: "O que se passa, muitas vezes, está relacionado com o sentimento de pertença dos adeptos: a vitória, a derrota, a rivalidade... Vê-se no estádio quem chame nomes ou ataque os outros, soltando frustrações, raivas, problemas pessoais. Fazem do futebol uma arena onde tudo é permitido: cânticos; ofensas, atos de racismo na sua essência. Atacam a cor do atleta, a religião do jogador... Há muita coisa encapotada nestes comportamentos no futebol. Daí que sublinhe: quem assiste a estes comportamentos de adeptos tem de ajudar e identificar estas situações a corrigir. Todos temos de fazer parte. Há muita coisa encapotada nestes sentimentos, até a inveja, que também é uma forma de racismo. Os adeptos descarregam tudo nos estádios de futebol. Temos de estancar isto e fazer alguma coisa."