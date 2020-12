"Até onde chegariam os clubes portugueses com as condições dos concorrentes..."

Pedro Proença comenta sexto lugar de Portugal no ranking da UEFA.

Portugal vai manter o sexto lugar do ranking da UEFA no final da época 2020/21, independentemente dos resultados de FC Porto, Benfica e Braga na fase a eliminar das taças europeias de futebol. Desta forma, e a exemplo do que já era certo para 2021/22, também em 2022/23 haverá duas equipas portuguesas com entrada direta na Liga dos Campeões, mais uma na terceira pré-eliminatória, o que significa mais uma entrada direta em relação à presente época.

Nas redes sociais, Pedro Proença, presidente da Liga, deixou uma mensagem destacando o feito alcançado. "Portugal, resultado do excelente trabalho e muito talento das equipas e respetivas estruturas portuguesas, reafirma-se, com larga distância, enquanto sexto classificado no ranking da UEFA. Um orgulho para todo o futebol português que nos faz pensar sobre até onde chegariam os nossos clubes se pudessem ter condições equivalentes aos seus concorrentes na Europa. Uma carga fiscal mais equilibrada, prémios de seguros mais baixos, receitas de direitos TV mais aproximados a Espanha, Alemanha, Inglaterra, Itália e França! Se assim fosse, conseguiriam reter o talento que espalham pelos clubes europeus concorrentes e seguramente ultrapassariam, facilmente, aqueles que hoje, apesar das melhores condições, estão com estes a ombrear nas grandes competições europeias", escreveu.

"Por agora, está assegurada, até à época 2022/2023, uma forte presença nas várias provas da UEFA. Duas equipas com entrada direta na Champions League e uma através das eliminatórias. Uma que terá acesso à Europa League, e duas terão acesso à Europa Conference League. Parabéns ao Futebol português!", completou Proença.