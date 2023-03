Faleceu Pinto de Sousa, antigo presidente do Conselho de Arbitragem

José António Pinto de Sousa tinha 85 anos.

Morreu, esta quinta-feira, José António Pinto de Sousa, antigo presidente do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol e dirigente do Boavista. Tinha 85 anos.

Amigo infância de Pinto da Costa, de quem foi colega no Colégio das Caldinhas em Santo Tirso, Pinto de Sousa esteve na direção do Conselho de Arbitragem em duas ocasiões. A primeira nos anos 80 e, mais tarde, em 2001, altura em que esteve implicado no caso Apito Dourado.

Pelos boavisteiros, desempenhou as funções de Vice-Presidente, membro do Conselho Geral e Presidente da Comissão de Obras durante a reconstrução e modernização do Estádio do Bessa, em 1983.

FC Porto e Boavista já deixaram uma nota de condolências nos respetivos sites.

O funeral será realizado esta sexta-feira, dia 10 de março, pelas 15h00, na Igreja do Foco, no Porto.