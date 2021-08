Faleceu Pais do Amaral, antigo vice-presidente da FPF

Fernando Gomes lamenta a partida de um "figura indelével e marcante do futebol nacional".

Alexandre Pais do Amaral, antigo vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, faleceu esta segunda-feira aos 92 anos. "Dirigente incontornável do futebol português, Pais do Amaral evidenciou-se pelo trabalho desenvolvido no Boavista e na Associação de Futebol do Porto, assim como na Federação Portuguesa de Futebol, onde desempenhou as funções de vice-presidente durante vários anos", enalteceu a FPF no site oficial.

"Recentemente, Alexandre Pais do Amaral esteve na Cidade do Futebol a comemorar os 30 anos da conquista do Campeonato do Mundo sub-20 na Arábia Saudita, juntamente com a comitiva que fez parte dessa proeza", lembrou ainda.

Fernando Gomes, líder máximo da FPF deixou uma mensagem de condolências. "Foi com grande tristeza que tomei conhecimento da morte de Alexandre Pais do Amaral, antigo vice-presidente da FPF e figura indelével e marcante do futebol nacional. Todos os que com ele privaram são testemunhas da forma como dignificou o futebol e o desporto nacionais, dedicando-se com enorme paixão e sentido de dever é responsabilidade A sua liderança, afabilidade, empenho e profissionalismo ajudaram Portugal a ser melhor do que era. A sua passagem marcante pela FPF teve na Seleção Nacional uma conquista - o Mundial de Sub-20 - que será sempre recordada com enorme alegria e saudade. Em nome da Federação Portuguesa de Futebol, gostaria de exprimir, aos seus familiares e amigos, as mais sentidas condolências", pode ler-se.