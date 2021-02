Faleceu antigo árbitro José Gomes Ribeiro

Filiado na AF Porto foi também observador da Liga e da FPF e integrou a Comissão de Avaliação Técnica do Conselho de Arbitragem.

A arbitragem está de luto. Faleceu este sábado, com 62 anos, José Gomes Ribeiro, antigo árbitro e antigo dirigente do setor da arbitragem.

Fundador e presidente honorário do Núcleo de Árbitros de Futebol Costa Verde, José Gomes Ribeiro foi também dirigente. Integrou, por exemplo, a Comissão de Avaliação Técnica do Conselho de Arbitragem da FPF, foi observador da Liga Portuguesa de Futebol de Profissional e da FPF e foi formador de vários cursos.

Na mensagem a comunicar o falecimento do associado filiado na Associação de Futebol do Porto, a APAF enaltece o percurso de "um homem ativo, empenhado e de uma personalidade ímpar", apresentando as condolências à família e amigos.

A AF Porto também lamenta a perda de um antigo árbitro e dirigente dos seus quadros que "sempre se pautou por uma conduta exemplar".