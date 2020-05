Exímios e viciados: se não fosse o futebol seriam profissionais de... eSports

Aguero e Courtois são viciados nos confrontos online, enquanto Aubameyang quer imitar Ozil e Bale e ter equipas num negócio de mil milhões.

Consegue imaginar uma final de NBA 2K20 entre Thibaut Courtois e Pierre Gasly, piloto francês da Toro Rosso, antecedida de uma entrevista em inglês conduzida pelo guarda-redes belga do Real Madrid? Se não fica surpreso, é porque conhece os eSports e até previu a vitória de Courtois (76-70, utilizando os Washington Wizards frente aos LA Lakers). Se desconhecia, prepare-se para uma série de revelações.

Os jogos de consolas foram o escape predileto da maioria dos atletas durante as semanas de confinamento e alguns revelaram-se exímios - e viciados! -, como Courtois, que foi repartindo os seus dias entre F12019, NBA2K20, Fortnite e Call of Duty, com um nível tão elevado que tem participado em todos os Grandes Prémios de Fórmula 1 virtuais e vai dando luta aos pilotos reais. Entre estes também há dois que se destacam, ao ponto de a sua popularidade ter disparado desde março: Charles Leclerc (Ferrari) e Lando Norris (McLaren). "A intensidade das corridas tem-me surpreendido, mas o teu nível não", elogiou Gasly, quando interrogado pelo guarda-redes.

Se o belga é craque e em casa tem um simulador semelhante ao dos pilotos de Fórmula 1, o mais famoso neste mundo é Kun Aguero. O argentino do Manchester City supera o milhão de seguidores na Twitch, a mais popular plataforma de streaming - Courtois fica-se pelos 116 mil -, e na última semana jogou duas a três horas diárias, repartidas por Grand Theft Auto V, FIFA20, Valorant e Fortnite, isto depois de se ter estreado na Fórmula 1 frente aos pilotos reais, o que foi, disse, "competir num nível acima". Pilotando um Red Bull, o avançado foi 14.º no Grande Prémio de Espanha.

A mais recente novidade dá pelo nome de Pierre-Emerick Aubameyang. "Jogo FIFA, claro, mas também o Fortnite", revelou o capitão do Arsenal, que se bateu com os pilotos de F1 no passado domingo, no GP do Mónaco. Terminou em 16.º e ficou tão entusiasmado que anunciou um novo passo. "Estou a pensar lançar uma equipa de eSports", revelou a Lando Norris, piloto que foi seu colega com os McLaren e possui 451 mil seguidores no Twitch, onde passa mais de cinco horas por dia.

A ideia do avançado está longe de ser original. Desde que Christian Fuchs (Leicester) deu esse passo, outros futebolistas começaram a contratar equipas de jovens "gamers", como os retirados Ruud Gullit e Ronaldinho Gaúcho, mais Mesut Ozil. O médio do Arsenal criou a M10 Esports e Aubameyang vai pedir-lhe conselhos. Um dos mais recentes a entrar no negócio - estimava-se, antes da pandemia, que o mercado dos eSports valesse mil milhões de euros este ano... - foi Gareth Bale, que lançou a Ellevens Esports e já recrutou seis jovens para jogar no FIFA e na Rocket League. "Há similaridades entre o futebol e os eSports, ambos exigem uma dedicação total e sacrifício para se atingir o topo", explicou o galês do Real Madrid na apresentação da sua equipa, provando que não tem só o golfe como passatempo fora do futebol...