Ex-chefe de gabinete da Secretaria de Estado do Desporto reforça equipa de Pedro Proença

Filipe Pais, ex-assessor de João Paulo Rebelo, com idênticas funções na Liga Portugal

Filipe Pais, que foi chefe de gabinete do anterior secretário de Estado da Juventude e Desporto, passou a exercer funções idênticas na Liga Portugal, apurou O JOGO.

A entrada do ex-assessor de João Paulo Rebelo no organismo que tutela o futebol profissional é recente e reforça a equipa de gestão liderada por Pedro Proença, que conta ainda com os diretores executivos Helena Pires, Tiago Madureira e Rui Caeiro.

Filipe Pais foi, até, um dos elementos presentes esta sexta-feira na receção ao atual secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Correia, às instalações da Liga, no Porto.