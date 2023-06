Evra vai assistir ao Estrela da Amadora-Marítimo do play-off

Antigo jogador do Manchester United, entre outros, vai assistir ao play-off. Paulo Lopo, líder da SAD, incentivou o plantel.

Está a aproximar-se o momento decisivo da época para o Estrela da Amadora. Depois de falhar a promoção direta, os tricolores têm nova oportunidade de subir à I Liga através do play-off a disputar contra o Marítimo. A primeira mão é no sábado, na Reboleira, e entre os espectadores estará Patrice Evra, antigo internacional francês, que é investidor na My Football Club, empresa norte-americana que comprou 90 por cento da SAD amadorense.

Com este jogo decisivo pela frente, o Estrela lançou ontem um vídeo de incentivo narrado pelo presidente da SAD, Paulo Lopo. "Somos uma equipa de superação, que ultrapassou barreiras e obstáculos, criando em todos uma enorme expectativa. Temos nas nossas mãos o nosso futuro", disse o dirigente, recordando a época e também a Taça de Portugal, de 1989/90.