Evangelista ao lado de Ibraim Cassamá na sequência de "atos de ódio e vandalismo"

Casa do jogador e candidato à presidência do Sindicato dos Jogadores foi vandalizada com inscrições de índole racista.

O Sindicato dos Jogadores (SJPF) reagiu esta terça-feira aos atos de vandalismo perpetrados nas paredes da moradia de Ibraim Cassamá, futebolista do Real Massamá e candidato à presidência do SJPF.

Joaquim Evangelista deixou uma mensagem de apoio ao concorrente na corrida à liderança do organismo na sequência de "atos de ódio e vandalismo".

"Quero dirigir uma mensagem de solidariedade e apoio ao Ibraim Cassamá neste momento difícil, condenando veementemente estes atos cobardes e o vandalismo a que assistimos após a partilha das imagens nas redes sociais. Num país democrático onde os valores da igualdade, do respeito, do pluralismo de ideias e opiniões devem imperar, é inaceitável que atos como estes possam ter lugar. Todo o discurso de ódio e violência e o ambiente de guerrilha que tem imperado nas últimas semanas no futebol português é simplesmente inaceitável. Naquilo que precisar do Sindicato, e de mim pessoalmente, o Ibraim sabe que conta connosco", pode ler-se na mensagem de Joaquim Evangelista.

O Sindicato exige a denúncia dos autores dos ataques de índole racista: "Neste momento exige-se que os autores destes ataques sejam denunciados, devidamente identificados e punidos. O Sindicato irá reforçar o apelo junto das autoridades com competência em matéria criminal e apela a todos os que tenham informações sobre os autores destes ataques para que o reportem, de modo a auxiliar o trabalho dessas autoridades", assinala o comunicado.

O Sindicato dos Jogadores vem manifestar a sua solidariedade para com o associado Ibraim Cassamá, após ter tido conhecimento dos cobardes ataques, manifestações de ódio e vandalismo contra o jogador.

Joaquim Evangelista, Presidente da Direção, deixa igualmente uma mensagem de repúdio face ao sucedido e manifesta o seu apoio ao jogador Ibraim Cassamá:

