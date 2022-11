Redação com Lusa

Revelação de Oceano, antigo capitão do Sporting e atualmente treinador, na cimeira Thinking Football, no Porto.

Oceano Cruz revelou este domingo que ainda recebe "presentes em casa" por ter participado numa goleada por 7-1 do Sporting sobre o Benfica, em 1986, na cimeira Thinking Football, no Porto.

Numa conversa que incidiu sobre várias outras temáticas relacionadas com a vida após a carreira, como a literacia financeira e a necessidade de prevenir dores físicas futuras, Oceano, antigo capitão do Sporting e atualmente treinador, explicou que muitas vezes o jogador "fica preso à sua identidade enquanto futebolista", o que pode dificultar no exercício de outras funções.

"Quando jogas muitos anos na mesma equipa... Ainda hoje me associam ao Sporting e aí torna-se mais difícil, porque os adeptos não te deixam despir a camisola. Quando tu és treinador, não podes ser o treinador do Sporting, pelo menos essa parte tem de ficar de lado. Eu ainda hoje recebo presentes em casa de quando ganhámos 7-1 ao Benfica [em 1986]. Torna-se complicado vestir a camisola, mas, ao tornares-te treinador, obrigatoriamente tens de a despir", afirmou o técnico, de 60 anos.

A conferência Thinking Football decorreu entre sexta-feira e hoje, no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, organizada pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).