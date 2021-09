Estudo da FIFA diz que maioria dos fãs "quer ver um Mundial mais frequentemente"

Segundo o estudo, que registou mais de 15 mil respostas, mostra que "a maioria dos fãs quer ver um Mundial mais frequentemente", com a frequência preferida a ser bianual

A maioria dos adeptos de futebol apoia a realização do Mundial masculino de forma mais frequente, em vez de acontecer de quatro em quatro anos, diz um estudo divulgado esta quinta-feira pela FIFA.

Segundo o estudo, que registou mais de 15 mil respostas, mostra que "a maioria dos fãs quer ver um Mundial mais frequentemente", com a frequência preferida a ser bianual.

O inquérito, realizado online por uma empresa especializada, abrangeu respostas das seis confederações que compõem a FIFA e demonstra que as gerações mais novas apoiam mais facilmente uma mudança do que as mais velhas, havendo também diferenças entre o chamado mercado desenvolvido e as regiões em desenvolvimento.

A FIFA adianta ainda que está a realizar um estudo com mais de 100 mil pessoas, em mais de 100 países, para ter ma perceção global sobre o Mundial masculino e também o feminino.

O organismo de cúpula do futebol mundial tem feito circular a ideia de tornar o Mundial bianual, uma iniciativa já rejeitada, entre outras instituições de monta, pela UEFA e pela Conmebol.