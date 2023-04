Estrela da Amadora sagra-se campeão em época de estreia na Liga Revelação

Venceu o Braga e beneficiou da derrota do Estoril com o Famalicão.

O Estrela da Amadora conquistou a edição 2022/2023 da Liga Revelação de futebol, ao vencer o Braga por 1-0 e ao beneficiar da derrota do Estoril em casa do Famalicão.

Em ano de estreia na competição sub-23, a formação da Amadora concluiu a segunda fase da prova com 17 pontos, os mesmos do Estoril e do Famalicão, mas com vantagem no confronto direto, assegurando assim a conquista do campeonato.

O Estoril partiu para a derradeira jornada da prova em vantagem, uma vez que apenas um ponto lhe bastava para assegurar o título, mas os 'canarinhos' acabaram por sair derrotados em Famalicão (3-1), um triunfo que acabou por saber a pouco aos minhotos, uma vez que necessitavam que o Estrela não vencesse na receção ao Braga, o que não aconteceu, com a vitória amadorense por 1-0.

Enquanto o Estrela da Amadora se estreia na galeria de campeões do campeonato, o Estoril, que era o detentor do título, lidera o palmarés com dois triunfos, enquanto o Desportivo das Aves, vencedor da primeira das quatro edições, tem um.