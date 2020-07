"Estas borlas fiscais à UEFA e aos clubes de futebol são imorais"

PAN contesta o Governo e o PS sobre a isenção fiscal prevista para a final da Champions em Lisboa e assume que vai votar contra o projeto de lei.

O PAN (Partido Animais e Natureza) anunciou hoje que votará contra a proposta de lei que isenta de impostos a UEFA, os clubes e os jogadores da final a oito da Liga dos Campeões, que se irá disputar em Lisboa, em agosto.

Numa nota enviada à comunicação social, o PAN refere a intervenção do deputado e líder do partido, André Silva, esta tarde no Parlamento: "Trata-se de uma afronta a todos os cidadãos. A posição do PAN quanto à Liga dos Campeões é conhecida: entendemos que no atual contexto de crise de sanitária a realização da prova é um risco por ir trazer para o nosso país milhares de pessoas, desde as equipas envolvidas e ao respetivo staff, passando por um batalhão de jornalistas e acabando nos adeptos que, mesmo não assistindo aos jogos, não deixarão de seguir as suas equipas".

"Contrariamente ao que sucedeu no caso do Euro 2004 ou do Festival da Eurovisão de 2018, é para nós duvidoso que no atual contexto a Liga dos Campeões traga vantagens relevantes à nossa economia ou de que a publicidade ao nosso país tenha efeito útil. As externalidades positivas são, pois, no mínimo duvidosas", refere a nota

Para o PAN, "estas borlas fiscais à UEFA e aos clubes de futebol propostas pelo Governo são imorais num momento em que devido às consequências da pandemia as filas de comida à porta de instituições não param de aumentar, em que milhões de portugueses estão com cortes nos salários, em que as falências e o desemprego crescem todos os dias e em que o Governo e o PS dizem não haver dinheiro para dar condições de trabalho dignas aos profissionais de saúde ou para dar apoios dignos, por exemplo, aos profissionais do setor da cultura ou aos jovens precários que ainda estão desprotegidos".

"Num país que neste momento está a passar dificuldades e que só em 2018 perdeu para a "lavandaria" das transferências de jogadores de futebol quase 4 milhões de euros, deveríamos estar a discutir formas de evitar estas fugas de capitais e perdas de receita fiscal, ao invés de estarmos a discutir borlas fiscais. Portanto, o PAN votará contra a proposta do Governo", termina.