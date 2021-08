Pedro Proença, presidente da Liga, falou da centralização dos direitos televisivos em entrevista ao jornal espanhol "El País".

Centralização dos direitos televisivos: "Não apenas os direitos televisivos, mas todo o conjunto de ativos comerciais que eram administrados individualmente pelos clubes era limitado por uma falta de visão estratégica. Em 2015 os clubes já tinham contratos de longo prazo e foi necessário criar condições para fazer uma transição. Em janeiro de 2021, conseguimos que o Governo articulasse legalmente a centralização dos direitos televisivos. Não tenho dúvidas de que na próxima década a Liga de Portugal se consolidará como um dos seis primeiros do futebol europeu. Estamos em sexto lugar no ranking da UEFA e aspiramos ocupar a quinta posição que a França ocupa agora."

Mais competitividade: "A incerteza é essencial para o desenvolvimento da competitividade de qualquer torneio. Em Portugal, entre os clubes que ganham mais dinheiro e os que ganham menos, o rácio é de 1 para 15, quando a média europeia não ultrapassa 2,8. Obviamente, temos que reduzir a diferença entre os que ganham mais e os que ganham menos. Se isso acontecer, teremos uma liga mais competitiva e isso terá um impacto no desempenho dos nossos clubes internacionalmente. O Benfica, o Sporting ou o Braga, quando disputarem torneios da UEFA, estarão mais bem preparados. Aconteceu na Espanha, na Premier League, na Serie A, na Ligue 1. É verdade que Barcelona e Real Madrid conseguiram ter mais receitas do que ninguém, mas esta fórmula centralizada de lidar com o negócio permitiu ao Atlético ser campeão. Queremos que essa competitividade permita que o Braga, o Vitória de Guimarães, o Marítimo, todos os clubes que estão do outro lado da diferença, um dia, quem sabe, sejam campeões de Portugal."

Relação com Tebas, presidente da Liga espanhola: "Javier Tebas é um amigo pessoal. Desde o início, a Liga espanhola abriu as suas portas à Liga portuguesa para que de alguma forma pudéssemos reiterar o que se fez em Espanha. Não só para exportar a visão comercial e as condições de estabilidade financeira dos clubes. Fizemos um trabalho paralelo. A Liga portuguesa segue o mesmo caminho da Liga espanhola."

Vantagem: "O nosso modelo diferenciador é a capacidade de desenvolver talentos. Temos 10 milhões de habitantes. Não nos podemos comparar à Espanha ou à Inglaterra. Mas temos que promover aquilo em que somos fortes. Devemos continuar a gerar talento, porque somos visionários."

Bernardo Silva e Bruno Fernandes emigraram bastante cedo: "Iniciámos um processo de implementação de equipas B para competir na segunda divisão que já rendeu a clubes como o Benfica, FC Porto, Sporting mais de 1.000 milhões de euros nos últimos sete anos. Bernardo Silva passou pela equipa B do Benfica e nunca foi titular antes de ser transferido para a Ligue 1. Se queremos competir desportivamente e economicamente com países como Inglaterra, Espanha, Alemanha ou Itália, temos de reter o nosso talento. O discurso volta ao mesmo ponto: a comercialização centralizada dos direitos televisivos aumentará a capacidade económica dos clubes em reter talento por mais anos, o que nos permitirá ser mais competitivos na Champions League e na Europa League."