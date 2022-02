Estádio Rui Jorge em Vila Nova de Gaia

Selecionador de sub-21 vai dar o nome o antigo campo do Oliveira do Douro.

Rui Jorge vai dar o nome ao Campo de Santiago, palco de jogos do Oliveira do Douro durante mais de sete décadas. Com a mudança dos oliveirenses para um novo recinto, o espaço foi alienado à Câmara Municipal de Gaia, que agora decidiu rebatizá-lo, estando a cerimónia marcada para sábado, às 10h45, e contará com a presença do selecionador nacional de sub-21.

Natural de Vilar de Andorinho, em Vila Nova de Gaia, Rui Jorge viveu perto do antigo campo do Clube de Futebol Oliveira do Douro até mudar-se para Lisboa, em 1998, ano em que assinou pelo Sporting.