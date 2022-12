Estádio histórico em Beja vai ganhar nova vida com requalificação

Redação com Lusa

Com 91 anos de história, o Estádio Dr. Flávio dos Santos é um dos símbolos do futebol no distrito de Beja.

O histórico Estádio Dr. Flávio dos Santos, no centro da cidade de Beja, vai ganhar nova vida, através de um projeto desenvolvido em parceria pela câmara municipal e a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Segundo adiantou esta quinta-feira à agência Lusa o presidente da Câmara de Beja, Paulo Arsénio (PS), vai ser desenvolvido, no próximo ano, "um projeto de execução" para o equipamento, para que este possa "ser devolvido ao usufruto público, concretamente à prática desportiva".

O eleito acrescentou que caberá à FPF financiar a obra, pelo que o requalificado recinto "será dedicado, sobretudo, à prática do futebol".

"Poderá ser uma academia de treino para as seleções distritais [de Beja] ou ser utilizado por equipas do concelho e para a prática livre do desporto, sempre que não esteja a ser utilizado pela Associação de Futebol de Beja (AFBeja)", disse.

Para tal, o projeto a delinear, que terá de ser entregue à FPF até final do primeiro semestre de 2023, poderá contar, "eventualmente, com um campo de futebol de 11, alguns campos de futebol de nove, de sete e de cinco e, talvez, um campo de futebol de praia".

"Depois poderá comportar outras componentes que só o projeto ditará", até porque "pode ser executado faseadamente ao longo de vários anos, em função de financiamentos que se consigam obter" para ir realizando intervenções no espaço, explicou Paulo Arsénio.

Apesar das pretensões do município e da FPF, o presidente da Câmara de Beja reconheceu, "com muita objetividade", que, em 2023, ainda "não haverá condições para haver obra".

"Na melhor das hipóteses em 2024 ou, no limite, em 2025 arrancam as obras, que se estenderão pelo próximo mandato autárquico", frisou.

Com 91 anos de história, o Estádio Dr. Flávio dos Santos é um dos símbolos do futebol no distrito de Beja.

A construção do recinto desportivo arrancou em 1926, pela mão do extinto clube Luso Sporting Clube, de Beja, sendo inaugurado a 1 de fevereiro de 1931, então denominado Estádio Condessa D"Avillez.

O recinto acabou por ser totalmente reconstruído na década de 50 do século XX, surgindo, a 17 de abril de 1953, o Estádio Municipal de Beja Eng. José Frederico Ulrich, então ministro das Obras Públicas e Comunicações.

Mais tarde, após o 25 de Abril de 1974, o estádio foi "rebatizado pelo município como Estádio Municipal Dr. Flávio dos Santos.

Com o passar dos anos, e com o surgimento do Complexo Desportivo "B" - agora Complexo Desportivo Fernando Mamede -, o Estádio Dr. Flávio dos Santos deixou de ser utilizado pelos clubes da cidade e para as principais provas da AFBeja, estando ao abandono há mais de uma década.