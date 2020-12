Está feita história: Rita Latas, a primeira mulher a narrar um jogo da I Liga

Momento tem como cenário a transmissão da Sport TV do Belenenses SAD-Braga, da oitava jornada da I Liga

Primeiro foi notícia motivada pela polémica gerada pelas declarações de Jorge Jesus no final do Marítimo-Benfica - o treinador das águias foi mesmo acusado de machismo -, agora Rita Latas vê o seu nome envolvido num momento histórico ao ser a primeira mulher a narrar um jogo da I Liga.

Um passo pela igualdade na transmissão da Sport TV do Belenenses SAD-Braga, da nona jornada da I Liga, com a jornalista, de 27 anos, a ser a primeira mulher a exercer tais funções num jogo do principal escalão do futebol português. Um marco histórico na televisão, portanto.

""A ideia de eu narrar um jogo da Liga NOS estava pensada há alguns meses e já andava a treinar para isso", disse Rita Latas, citada pelo JN. "Falei com algumas pessoas mais experientes na área e da própria Sport TV, pois sei que se trata de um momento importante e diferente", acrescentou.

"Não quero entrar em polémicas. É um assunto que já faz parte do passado, que está encerrado", disse sobre o sucedido no final do Marítimo-Benfica, com Jorge Jesus.