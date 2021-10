Especialistas aconselham melhoria no socorro a paragens respiratórias em campo

João Mendes, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, sustenta que a assistência a Eriksen, no Euro'2020, demonstrou que os protocolos podem ser otimizados

Influenciados pelo incidente ocorrido com Eriksen no Euro'2020, dinamarquês caído inanimado no relvado, e pela atuação médica que se seguiu, João João Mendes e Paulo Beckert, especialistas em medicina do Desporto, defendem que os protocolos de reanimação cardiorrespiratória de futebolistas vítimas de tal devem ser melhorados.

Para isso, a dupla ligada à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) propõe, num editorial publicado no British Journal of Sports Medicine, a criação de "videoárbitro" médico, a utilização específica de técnicas de reanimação, a definição de um plano de evacuação para uma unidade que possua máquina coração-pulmão e, por fim, que a vítima seja transferida medicamente com um dispositivo de compressão específico.

"Propomos a obrigatoriedade de uma espécie de videoárbitro médico, com acesso a várias câmaras para ver o que antecedeu ao colapso do jogador; que nos primeiros minutos se proceda a manobras de reanimação cardiorrespiratória com compressões torácicas, sem insuflações manuais ou via aérea avançada; que exista plano específico de evacuação para um centro especializado em paragem cardiorrespiratória; que a vítima seja transferida com a utilização de um dispositivo mecânico de compressão torácica para unidade hospitalar com capacidade de implantação de máquina coração-pulmão (ECMO) em tempo útil", explicou João João Mendes, citado pela FPF.

O professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa sustenta que "a assistência ao internacional dinamarquês durante o Euro'2020 demonstrou que os protocolos de reanimação cardiorrespiratória podem ser otimizados".