Eric Dier levou Vertonghen ao Esperança de Lagos: "Continua um rapaz humilde"

O internacional inglês, ex-Sporting, foi mostrar ao central do Benfica onde começou a sua aventura

Eric Dier não perde a oportunidade de dar um salto ao estádio do Esperança de Lagos sempre que vem ao Algarve passar férias. O antigo jogador do Sporting chegou a atuar pela equipa lacobrigense, ainda muito miúdo, durante o seu período de formação, antes de chegar ao patamar mais alto - que todos conhecemos - nos leões, na seleção de Inglaterra e depois no Tottenham, onde ainda hoje se mantém.

Desta feita, Dier levou um amigo: Jan Vertonghen, o defesa belga do Benfica, que também passou férias na região algarvia. São amigos e jogaram juntos, precisamente no Tottenham, uma amizade que continua sólida. "A mostrar ao meu irmão as minhas raízes", escreveu Dier, nas redes sociais, o que deixou o Esperança de Lagos orgulhoso desta memória.

"O Dier continua um rapaz humilde e que não esquece o Esperança. Sempre que está por aqui, de férias, vem fazer uma visita", explica António José Alves, o presidente do emblema do popular clube de Lagos, cuja equipa de futebol milita no Campeonato de Portugal. "Em anteriores ocasiões, chegou a conviver com os nossos miúdos, distribuindo autógrafos e tirando fotos. Desejamos-lhe toda a sorte do Mundo, que ele bem merece" .