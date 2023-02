Equipa de arbitragem do Chipre em jogo da II Liga: saiba porquê

À semelhança do que acontece com França, também a Federação cipriota estabeleceu um protocolo com a FPF.

O Penafiel-Mafra, da 19.ª jornada da Liga SABSEG, vai ser apitado por um árbitro cipriota. Ioanni Christodoulou vai fazer-se acompanhar, no domingo, por Georgios Kontemeniotis e Kyriakos Sokratous.

E esta novidade resulta de um protocolo estabelecido entre a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Federação de Futebol do Chipre. Um intercâmbio de árbitros em jogos da II Liga que visa a aquisição de experiência internacional e a evolução do setor nos dois países.

De recordar que já existe uma medida deste género entre a FPF e a Federação Francesa de Futebol.