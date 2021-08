Encontro com Senegal terá sabor especial para Mário Narciso

Treinador vai completar, em plena campanha de defesa do título no Mundial, duas centenas de jogos à frente da Seleção

O selecionador nacional de futebol de praia, Mário Narciso, vai cumprir 200 jogos a orientar a equipa portuguesa, no próximo domingo, quando se realizar o duelo com o Senegal, relativo à atual edição do Campeonato do Mundo.

Mário Narciso, 67 anos, assumiu a liderança da formação lusa em 2013. Desde então, em 199 jogos realizados, os comandados do experiente técnico venceram por 155 vezes e sofreram 44 derrotas, tendo erguido uma série de troféus.

Nos últimos oito anos sob orientação deste selecionador, Portugal conquistou um total de 15 títulos no interior das quatro linhas dos areais, ilustre palmarés esse no qual brilham com maior intensidade os títulos de campeão mundial em 2015 e 2019.

O encontro com o Senegal, todavia, poderá até ter um sabor ainda mais especial para Mário Narciso caso Portugal, vencedor na primeira ronda, vença. Somados mais três pontos, o detentor do troféu apura-se para os quartos-de-final do Mundial.

A Seleção Nacional de futebol de praia entrará em campo no próximo domingo. O embate, relativo à segunda ronda, com a congénere africana, a realizar-se na Rússia, terá início às 18h30 (em Portugal Continental).