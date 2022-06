Emprestar oito e ter oito emprestados: eis as novas regras para 2022/2023

FIFA comunicou que haverá alterações a partir do dia 1 de julho e número de cedências vai baixar progressivamente nos próximos dois anos.

A partir do próximo dia um de julho, as regras para os empréstimos vão mudar. Cada clube só poderá ceder oito jogadores e só poderá contar no seu plantel com outros tantos jogadores cedidos.

Ainda assim, há duas exceções quanto a esta regra: estão isentos os jogadores com menos de 21 anos e aqueles que fizeram toda a formação no clube com o qual ainda têm contrato válido.

Há ainda outras medidas que a FIFA pretende implementar, como cada empréstimo ter duração mínima de seis meses e máxima de um ano, haver um limite de três cedências entre o mesmo clube e, por fim, um jogador não poder ser emprestado a dois clubes diferentes na mesma temporada.

A ideia do organismo que rege o futebol mundial passa por, também, progressivamente, ir baixando o número de empréstimos. A partir de 2023/2024, em vez de oito serão sete as cedências permitidas e, um ano depois, menos ainda uma.