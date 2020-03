Empresário Jorge Mendes também foi alvo de buscas da Autoridade Tributária

No âmbito da megaoperação levada a cabo em SAD e clubes da I Liga.

O domicílio portuense de Jorge Mendes, empresário e agente FIFA, e a sede da Gestifute, em Lisboa, foram esta manhã alvo de buscas no âmbito da megaoperação levada a cabo pela Autoridade Tributária (AT) às SAD e clubes de futebol da I Liga.

Ainda sem informação oficial, vários operadores media no terreno dão conta que esta operação surge no âmbito de investigações iniciadas em 2015. São vários os locais visitados pela AT, nomeadamente as instalações dos principais clubes portugueses, com a presença dos investigadores notada, esta manhã, na Luz, no Dragão, em Alvalade e no estádio do Sporting de Braga.

Nas diligências estarão envolvidos mais de 200 inspetores, acompanhados por agentes da GNR e procuradores do DCIAP. Em causa estará a recolha de informações sobre contratos celebrados com jogadores e pagamento de comissões, na sequência de uma investigação iniciada em 2015 e que contou com a colaboração das autoridades fiscais de Espanha, França e Inglaterra.