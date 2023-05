Emparelhamento do play-off da I e II Liga definidos: as datas e as regras

Sorteados os jogos que definirão acessos às I e II Liga 2023-24

Foi conhecido nesta tarde de quarta-feira o emparelhamento dos jogos do Play-off de acesso à I Liga Bwin e II Liga SABSEG, na temporada de 2023-24. Os jogos serão disputados entre os dias 3 e 11 de abril.

No que toca à I Liga Portugal , o terceiro classificado final da Liga SABSEG receberá o 16.º classificado I Liga na primeira mão. Na II Liga SABSEG, o vencedor do play-off da Liga 3 jogará primeiro na condição de visitado, diante do 16.º da II Liga.

Em caso de igualdade, no final do tempo regulamentar do jogo da segunda mão - com as equipas a terem o mesmo número de golos marcados e sofridos no total das duas mãos - , haverá um prolongamento de 30 minutos, dividido em duas partes de 15 minutos.

Caso a igualdade persista no final desse prolongamento, o desempate será, então, definido através da marcação de pontapés de grande penalidade.