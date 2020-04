Embaixadores de Sorrisos: ajude a causa e veja o que valem as figuras públicas no FIFA

Iniciativa da Liga com fins solidários e jogos virtuais que pode acompanhar este fim de semana.

"Embaixadores de Sorrisos", assim se chama a inciativa da Liga, de cariz solidário e que tem como objetivo contribuir para o projeto "Cuidados Domiciliários Pediátricos", da Fundação do Gil. Uma campanha que ira incluir vários duelos virtuais no FIFA entre figuras públicas, que pode acompanhar no fim de semana em www.ojogo.pt.

"Esta é uma iniciativa que tem duas vertentes e que terá o apoio da NOS e da SportTV, canal através do qual podem ser feitos parte dos donativos. A campanha de apoio à causa pediátrica da Fundação do Gil decorre até 1 de maio, com os contributos a serem feitos através da linha telefónica de valor acrescentado 761 10 70 80 (custo da chamada de 1€ mais IVA), com cada chamada a reverter 1€ para a campanha. Os donativos também podem ser feitos através do MBWAY para o número 933 330 133, ou através de transferência bancária - IBAN PT50 007900007615448410231 (EuroBic), com a conta a estar em nome da Fundação do Futebol - Liga Portugal", surge explicado.



A par desta campanha, será igualmente realizada uma competição virtual denominada LIGA NOS VIP Challenge, com jogos FIFA a decorrerem entre 16 figuras públicas, e que pode ser seguida através da transmissão em streaming no site www.ojogo.pt.

"A campanha 'Embaixadores de Sorrisos' é uma campanha solidária cujos fundos serão para apoiar crianças com doenças crónicas e as respetivas famílias. No atual estado de emergência que vivemos, provocado pela pandemia do COVID-19, é igualmente importante dar resposta a estas necessidades sinalizadas pela Fundação do Gil, colmatando em ambiente domiciliário os cuidados que as crianças não podem ter nos hospitais. Nota para o facto do vencedor Torneio LIGA NOS VIP Challenge receber um prémio no valor de 5 000€, que será doado à Fundação do Gil, para aumentar o donativo global e contribuir para a causa que está a ser desenvolvida", vinca a Liga.

"Estas crianças merecem, sem dúvida, o nosso apoio e carinho"



"Estamos a viver dias complicados, mas esta é uma causa que nos deve tocar a todos, com os donativos a estarem destinados a apoiar crianças que precisam de apoio domiciliário e que, nesta fase, não podem ter cuidados em ambiente hospitalar. Estou certo de que os portugueses vão dar uma resposta adequada. O Futebol Profissional e a Liga, através da sua Fundação, farão a sua parte e encontraram formas de várias personalidades se juntarem a nós e darem a cara por esta grande causa. Estas crianças merecem, sem dúvida, o nosso apoio e carinho", afirmou Pedro Proença.



Já Patrícia Boura, Presidente Executiva da Fundação do Gil, lembra que "é sempre importante apoiar as famílias das crianças com doença crónica". "São famílias que têm demasiados desafios em permanência, e numa fase destas é ainda mais crucial não deixar ninguém para trás. É a nossa preocupação. Que não fique ninguém para trás!", apelou.



Nuno Ferreira Pires, CEO da Sport TV, indica que a estação tem "uma longa história de apoio social que muito a orgulha e, como tal, não poderia deixar de se associar à Fundação do Futebol e à Liga Portugal, no apoio a crianças em risco clínico e as suas famílias". "Estes pequenos Embaixadores de Sorrisos viram a sua situação muito agravada pelo impacto da pandemia da covid-19 e estamos certos que os portugueses que assistem às emissões da SPORT TV vão, certamente, apoiar e auxiliar as instituições que estão na linha da frente da defesa destas crianças e das suas famílias", sublinhou.



Eis os jogos que pode acompanhar no nosso site:



Sábado, 25 de abril

Jogo 1 - Tiago Pires - Ruben Rua - 16h

Jogo 2 - Pedro Fernandes - Rui Porto Nunes - 16h45

Jogo 3 - Jorge Gabriel - Luis Filipe Borges - 17h30

Jogo 4 - Diogo Valsassina - Marco Costa - 18h15

Jogo 5 - Pedro Teixeira - Santiago Lagoá - 19h

Jogo 6 - Sérgio Rosado - Jorge Andrade - 21h

Jogo 7 - Toy - Raminhos - 21h45

Jogo 8 - Alexandre santos - Fernando Rocha - 22h30



Domingo, 26 de abril

Jogo 9 - vencedor jogo 1 - vencedor jogo 6 - 16h

Jogo 10 - vencedor jogo3 - vencedor jogo 7 - 16h45

Jogo 11 - vencedor jogo 5 - vencedor jogo 8 - 17h30

Jogo 12 - vencedor jogo 4 - vencedor jogo 2 - 18h15

Jogo 13 - MF - vencedor jogo11 - vencedor jogo 9 - 21h

Jogo 14 - MF - vencedor jogo 12 - vencedor jogo 10 - 21h45

Jogo 15 - FINAL - vencedor jogo 13 - vencedor jogo 14 - 22h30