Emanuel Medeiros é candidato único a reeleição à frente da SIGA

Emanuel Medeiros, chefe executivo do SIGA

Dirigente está no cargo de liderança do organismo, que se dedica à integridade e boa governança do futebol, desde 2018

O atual líder da Sport Integrity Global Aliance (SIGA), o português Emanuel Macedo de Medeiros, é o único candidato ao próximo mandato, de 2022 a 2026, anunciou, esta terça-feira, aquela organização.

Medeiros lidera aquela entidade há quatro anos (desde 2018) e, agora, foi o único a formalizar a candidatura para o sufrágio, que se realiza no dia 20. A eleição será depois ratificada em 31 deste mês, em assembleia-geral.

A SIGA é uma coligação de integridade e boa governança no desporto, com mais de 100 parceiros internacionais, com a missão de "trazer reformas significativas e aumentar a integridade em todos os desportos".