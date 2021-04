Eleições no Sindicato dos Jogadores realizam-se a 21 de abril

Sufrágio tem dois candidatos já anunciados: Ibrahime Cassamá e Joaquim Evangelista

João Nogueira da Rocha, presidente da mesa da Assembleia-Geral do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF), marcou para 21 de abril as eleições do órgão, para as quais estão já anunciadas duas listas encabeçadas pelo futebolista Ibrahime Cassamá e por Joaquim Evangelista, o atual líder do Sindicato.

O sufrágio vai decorrer entre as 9h30 e as 18h00 numa única mesa de voto, localizada na sede do SJPF, na Rua Nova do Almada, em Lisboa. Todavia, "de acordo com o artigo 82.º n.º 4 dos estatutos" também serão admitidos votos por correspondência, "preenchendo os requisitos estabelecidos nos estatutos" e que terão que dar entrada no Sindicato até às 12h00 do dia 21 de abril.

O boletim de voto será disponibilizado no portal do órgão, ao passo que as candidaturas devem ser enviadas à mesa da Assembleia-Geral, por correio ou por email, até às 18h00 de 11 de abril. Os cadernos eleitorais estarão disponíveis para consulta de segunda a sexta-feira, entre as 10h00 e as 13h00 e as 14h00 e 17h00.