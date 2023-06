Eleições da Liga: Pinto da Costa exerceu direito de voto e saiu dez minutos depois

Eleições decorrem esta quinta-feira na sede da Liga Portugal, no Porto. Pedro Proença é o único candidato à presidência.

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, chegou à sede da Liga Portugal, na cidade do Porto, às 14h17 e dez minutos depois deixou as instalações, já depois de ter exercido o direto de voto.

Miguel Ribeiro, presidente da SAD do Famalicão, António Silva Campos, presidente do Rio Ave, Rodinei Sampaio, presidente da SAD do Portimonense, e Joaquim Ribeiro, presidente da SAD do Vizela, também já se deslocaram à sede da Liga.

O sufrágio iniciou às 14h30.

Recorde-se que a lista encabeçada por Pedro Proença, que se candidata a um terceiro mandato na presidência da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), será a única a sufrágio às eleições para o quadriénio 2023-2027.

Pedro Proença afirmou, recentemente, contar com o apoio unânime das sociedades desportivas que competem nos escalões profissionais (I Liga e II Liga) e indicando tratar-se do último mandato a que concorre.

"Este será o meu último mandato na presidência da Liga. Neste quadriénio, um dos nossos principais objetivos será o de reformular os estatutos e neles incluir o tema da limitação de mandatos. Porque nenhum poder, por mais escrutinado, bem-sucedido ou elogiado que seja, se deve eternizar", assinalou o antigo árbitro.

Proença, de 52 anos, foi eleito pela primeira vez presidente da LPFP em agosto de 2015, num ato eleitoral em que superou a concorrência de Luís Duque.