Pedro Proença enalteceu a eleição de Fernando Gomes para o Conselho da FIFA.

Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, felicitou Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, que esta quarta-feira foi eleito por unanimidade e aclamação para o Conselho da FIFA, no 47.º Congresso da UEFA, em Lisboa.

"A eleição de Fernando Gomes para o Conselho da FIFA é mais uma conquista para o futebol português e reforça o reconhecimento e o prestígio de que goza Portugal no centro das decisões do futebol mundial. É cada vez mais importante contar com figuras do futebol nos principais órgãos decisórios internacionais. Estou certo de que esta eleição será de extrema relevância para os desafios que aguardam o futebol português nos próximos anos. Em meu nome e em nome da Liga Portugal, saúdo o Dr. Fernando Gomes por esta eleição", lê-se na nota de Pedro Proença.

Fernando Gomes, de 71 anos, foi o único candidato a sufrágio para o mandato de quatro anos no encontro na capital portuguesa, depois de Noël Le Graët se ter demitido da presidência da Federação Francesa de Futebol (FFF).

O português já cumpriu dois mandatos de dois anos cada neste órgão executivo da FIFA, o último até 2019, sem que se tivesse recandidatado em 2021, apesar de se ter mantido como membro executivo da UEFA.