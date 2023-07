Antigas glórias do futebol português disputaram primeiro torneio da Liga destinado a masters. Nove equipas disputaram o primeiro torneio Liga Legends, que reuniu antigos craques na Nazaré. Felizes pelo reencontro com ex-colegas e rivais, continuam atentos ao que se passa

nos seus antigos clubes.

Antigos craques do Arouca, Braga, Benfica, Farense, FC Porto, Sporting, U. Leiria e V. Guimarães iniciaram este sábado o primeiro Circuito Liga Portugal Legends, edição em que Manuel Fernandes, o futebolista com mais jogos de sempre no principal escalão do futebol português, é o homenageado.

No relvado sintético do Estádio do Viveiro, as antigas glórias mostraram que ainda têm classe, mas a falta de forma, os quilinhos a mais de alguns aliados ao peso da idade, impediu-os de fazer as correrias e fintas de outros tempos.

Numa antevisão à época 2023/24, a maioria dos ex-futebolistas entende que o Benfica é o favorito. "É quase unânime dizer que o Benfica está mais forte, por ter sido campeão, por não ter tido grandes saídas, à exceção de Grimaldo, que será muito difícil de suprimir, mas será uma equipa com muitas mais opções. Espero que a situação do Rafa seja bem gerida. É sempre complicado ter um jogador como o Rafa, um jogador influente, um dos capitães, em final de contrato", afirmou Fernando Meira, ex-jogador do Vitória de Guimarães e do Benfica, acreditando que se os encarnados tiverem resultados positivos "não haverá problemas" no balneário".

"Numa fase menos boa, poderá criar um ou outro atrito, mas espero que não, porque o Benfica está numa fase à frente dos outros no que diz respeito à qualidade do plantel." Certo que "começam todos do zero", o antigo guardião diz que o facto de o Benfica ser campeão "não quer dizer nada, pois concorre como os outros num campeonato cada vez mais competitivo". Relativamente à concorrência, o antigo central alerta que o FC Porto "é sempre uma equipa difícil por aquilo que são as equipas de Sérgio Conceição".

Já no Sporting, Meira apontou a "forma muito peculiar de jogar das equipas de Rúben Amorim, com um futebol muito atrativo, muita juventude e muita ambição". Quanto aos outsiders, o antigo jogador realça que "o Braga é sempre uma equipa muito complicada e nos últimos anos tem sido uma das mais fortes do nosso campeonato, a par dos três grandes".

Também Manuel Fernandes admitiu que, por toda a pré-época, "o Benfica parece ser o favorito". No entanto, o ex-avançado leonino prefere não avançar com prognósticos para a Supertaça, entre Benfica e FC Porto: "Nunca dou favoritismo a nenhum clube grande."