Luciano Gonçalves: "É o momento de alterar e melhorar protocolo do VAR"

Luciano Gonçalves, presidente da APAF, defende, em entrevista a O JOGO, que quem está na Cidade do Futebol tem competência para assumir a responsabilidade do videoárbitro e sugere melhorias a nível, por exemplo, da comunicação.

Em fevereiro, Pinto da Costa, presidente do FC Porto, afirmou que "perante as atuações do VAR do jogo com o Gil Vicente [Tiago Martins] e o de Vizela, António Nobre", era melhor acabar com o VAR, porque "haver para uns e não para outros faz um sentido contrário da verdade do jogo".

O VAR não está a ter os resultados pretendidos?

-Vou continuar a dizer aquilo em que acredito há muitos anos. O VAR não veio para resolver todos os problemas da arbitragem, mas para ajudar à verdade desportiva. E está a fazê-lo. Continuam, no entanto, a existir lapsos que têm de ser trabalhados.

Que lacunas apresenta?

-O protocolo ainda está muito fechado, não pode ser só focado nas quatro situações: fora de jogo, penálti, segundo cartão e o golo ou não golo. Temos de alargar o protocolo para que o adepto compreenda e valorize a ferramenta. Precisava de analisar as faltas à entrada da área ou um pontapé de baliza que seja marcado indevidamente. Já está assim há uma série de anos, está na altura de alterar e melhorar o protocolo. E é preciso melhorar a comunicação, todas as pessoas que têm poder de decisão têm de comunicar melhor o videoárbitro. Quem está no estádio ou em casa tem de perceber a dificuldade do processo do VAR e porque demora tanto tempo a analisar um lance. E isso acontece pela dificuldade do procedimento, por seguir a jogada toda para trás ou, por exemplo, se há uma jogada em que a bola não sai há dois minutos é preciso seguir todo esse espaço de tempo para trás.

Os árbitros, ou os VAR residentes, têm competência para assumir o cargo?

-Claro que são competentes.

Mas há muitas queixas...

-Queixas vai haver sempre! Agora é no videoárbitro, antes era no árbitro de campo e se inventarmos um robô será no robô. Vai haver sempre um culpado. Continuamos a trabalhar para que se acerte mais, mas quem lá está tem competência para tal.