"É natural que o presidente do Sporting não continue com a colaboração das duas claques"

Tiago Brandão Rodrigues na tomada de posse do XXII Governo Constitucional no Palácio Nacional da Ajuda, no passado dia 26 de outubro

Tiago Brandão Rodrigues, Ministro da Educação, acredita que a nova legislação de combate à violência no desporto vai permitir uma "aplicação da lei mais rápida e mais profunda", com vista a "erradicar" o fenómeno

Numa entrevista concedida à agência Lusa, Tiago Brandão Rodrigues, ministro da Educação, defendeu, a propósito do "divórcio" assumido pelo Sporting com as claques Juventude Leonina e Diretivo Ultras XXI, que "os clubes, genericamente, têm de se sentir cómodos com aqueles que os apoiam e com quem fazem acordos".



"Acho o mais natural possível que o presidente do Sporting tenha entendido que não queria continuar esta colaboração e esta cooperação com essas duas claques, mas isso faz parte das dinâmicas internas do clube e ao clube diz respeito. Obviamente, nós olhamos com preocupação e com atenção, mas, acima de tudo, com a distância relativamente a estas questões", considerou o governante que acredita que a nova legislação de combate à violência no desporto vai permitir uma "aplicação da lei mais rápida e mais profunda", com vista a "erradicar" o fenómeno.

"De certa forma, essa lei vem dar-nos outra capacidade para termos uma aplicação da lei mais rápida, mais robusta, mais profunda e com consequências mais positivas", afirmou.

Tiago Brandão Rodrigues referiu que "o anterior Governo e esta tutela tiveram uma ação sistemática relativamente ao fenómeno da violência", considerando que "muitas vezes, o desporto e, especificamente, o futebol tem associado um conjunto de práticas criminosas sérias que acabam por entrar nos estádios".

"Sabemos bem que a violência acaba por estar muito estatizada na nossa sociedade e temos de trabalhar para a erradicar", afirmou o ministro da Educação, realçando a criação da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto, "criada no ano passado e que permite que a celeridade dos processos seja maior".

O Benfica contestou, em julho, a constitucionalidade da nova lei de combate à violência no desporto, que obriga ao registo de Grupos Organizados de Adeptos (GOA), alegando, nessa altura, que ninguém pode ser obrigado a integrar uma associação.

"O Benfica tem tomado as suas opções relativamente aos grupos organizados de adeptos, à existência ou não de grupos organizados de adeptos", observou o governante à Lusa, salientando que as restrições dos GOA nos recintos desportivos, nomeadamente, no que diz respeito ao posicionamento limitado nas bancadas, vão "ajudar as forças de segurança".

Brandão Rodrigues foi perentório: "Aumenta a possibilidade de segurança do público em geral e é muito importante que esta lei, que agora está em vigor, possa chegar aos nossos estádios, aos nossos pavilhões e que, acima de tudo, possa ser cumprida para haver mais segurança".